Bombones y platillos para la mujer invisible

Mientras en Santander seguíamos el juego cultural de celebrar el día de la mujer con bombones y platillos de restaurante y a las entidades públicas y privadas regresaban los homenajes musicales para festejar el día de la mujer, obviamente para las que tienen trabajo y empleo, afuera y abajo, en la otra realidad que también existe se reconoce a Colombia como el mejor país de América Latina para las mujeres emprendedoras y se registra simultáneamente el rezago en temas de equidad de género por lo que vale preguntarse cómo estará de mal la pobre América.

Para la mujer, asociada cada vez menos con los cosméticos, en la ciudad le celebramos su día maquillando la realidad para la percepción del día mundial y, nunca pensé llegar a decirlo, para difuminar o esconder la mancha en el rostro del estado machista patriarcal de cuya existencia actual, por mi ignorancia y el éxito de mis conocidas, alguna vez me burlé discretamente, hasta que lo vi y entendí.

Así las cosas, aunque en lo personal sigo luchando contra mi arraigo cultural machista y felicito a todo el género femenino en su día por el trabajo constante que realiza abriendo caminos y cerrando brechas, el homenaje de este año lo enfatizo para la mujer invisible, para la que no figura en las listas del DANE porque es independiente y luchadora, para la que emprende en el busque y rebusque por sus hijos y familias, para las que hacen valer sus derechos por vía judicial aunque estén escritos en la ley, para las que desde un derecho humano logran una sentencia constitucional que reconozca derechos de género y para las que son agredidas y estigmatizadas porque la Corte Constitucional les reconoció derechos y siguen luchando, pero también dedico este día a las antifeministas invitándolas a ser empáticas, a desarrollar habilidades para la alteridad, convidándolas a entender las realidades de las demás mujeres que por buena gracia del destino no han tenido que vivir en carne o familia propia, recordándoles que las órdenes de las altas cortes no son decisiones de cinco magistrados de escritorio que deban consultar la voluntad democrática nacional y que, por el contrario, son determinaciones de sabios que se respetan aunque no se compartan.