Después de conocer en la columna anterior, lo que se espera de la sexta versión de El Carrasco, viene bien recordar los cuatro primeros capítulos, para ver si la historia no se repite. Cada una de las partes está marcada por situaciones de emergencia sanitaria que prorrogaron la disposición de basuras en ese escenario y pospusieron el cierre del botadero. Y digo botadero, porque, aunque le llamemos de cariño relleno sanitario, esta categoría nunca ha sido lograda.

Desde la fundación de las ciudades los residuos se disponían de la peor manera posible, arrojándolos a quebradas y ríos o en lotes baldíos e incluso quemándolos en cualquier lugar, hasta que por salud pública fue obligatorio que el asunto de la basura se organizara, y se dispuso de un lote ad hoc para que esta historia se comenzara a contar.

Al mejor estilo de Santurbán, aparecieron los canadienses, en aquella época representados por George Rivoche, contratista de la administración que seleccionó el extenso terreno cubierto de vegetación leñosa, para que allí funcionara El Carrasco como botadero sin control, a cielo abierto (como la mina de oro de los canadienses), desde 1978.

En esta primera versión ya se podía leer el guión que hasta hoy se repite: contaminación de las quebradas aledañas, olores ofensivos, lixiviados sin control efectivo, falta de voluntad política para gestionar una solución, normas retardatarias, la chispa que siempre genera el interés privado en busca del negocio en perjuicio de los intereses generales y la falta de planeación del servicio total del proceso, con una pequeña diferencia, porque ya no son los canadienses, pues en las nuevas versiones actuaron estrellas locales, no se sabe si trazando planes, urdiéndolos, o solamente aterrizando con sus alas extendidas sobre un negocio de más de 30 millones de pesos diarios. Para concluir el contexto, volvamos a los cierres del botadero que se anuncian desde 2007, año en el que se exigió el inicial y que se evitó con la habilitación de la primera celda transitoria que, como el dos por mil, pasó a permanente... y recordemos que van cinco prórrogas por emergencia sanitaria. Toda la confianza queda depositada en la UIS para que la historia no se repita y, ojalá, reciclemos El Carrasco. Y la UIS.