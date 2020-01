Desde finales del año anterior se rumora que la saga de Rocky Balboa, al igual que El Carrasco, tendrá una nueva versión. Mientras la taquillera serie de Silvester Stallone llegaría a su séptima versión, El Carrasco, tragicomedia local repitihistórica apenas pasaría a la sexta versión. Pero las diferencias van más allá: en la película del botadero metropolitano de Bucaramanga El Carrasco el reparto ha cambiado con los años y ha permitido ya, a los cuatro últimos alcaldes, protagonizar un capítulo que escriben ellos mismos con pocas variaciones.

A ninguna de las dos versiones, (Rocky VII y The Carrasco VI) se les augura éxitos taquilleros ambientalmente hablando, a menos que la historia, no se repita. Los libretistas locales deben darle un giro total al tratamiento del problema, abandonando la idea de prolongar su existencia o establecer un relleno convencional en otro lugar encontrando la opción en el establecimiento de una planta de tratamiento sustentable, seca y limpia, haciendo que la basura se convierta en un recurso aprovechable generador de empleo. La nueva película iniciaría, con nuestra participación estelar, disminuyendo la producción de basura, reutilizando lo que el ingenio nos permita y separando los residuos en la fuente, en por lo menos tres tipos: orgánicos, inorgánicos y peligrosos, para que, en la planta de tratamiento sustentable, los protagonistas recicladores de profesión asociados y empleados, lo sometan a un segundo proceso de separación con fines de reciclaje o disposición especial en compostaje, producción de fertilizantes o incineración, para el caso de los desechos industriales. Para tristezas de las regiones que hoy rechazan la instalación del nuevo Carrasco, con esta tecnología posible, económica y sustentable -que todos van a querer tener en su territorio-, la película no necesita nuevas instalaciones, pues podría utilizar los mismos escenarios de El Carrasco original, ya que este tipo de proyectos tiene como virtud la posibilidad de convertir un relleno sanitario en el lugar para el confinamiento temporal de residuos sólidos secos, seleccionados y no contaminantes. Ahí les dejo entonces una solución para la defensa del reciclador de profesión, generación de empleo, protección del medio ambiente, desarrollo económico, manejo sustentable de residuos y la reivindicación de las basuras. Si de veras reciclar es bueno e indispensable, ¿por qué no reciclar El Carrasco?