En contra de la eutanasia se arguye que La Asociación Médica Mundial (AMM), en decisión democrática, (la de las mayorías), adoptada en la Asamblea General realizada en octubre 2002, la definió como “el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares” y la calificó contraria a su ética, pero, también hay que decirlo, posteriormente reconoció que existen desarrollos legislativos y jurisprudenciales que la reconocen como un derecho fundamental, por lo que, en 2019, abriendo el camino, añade que “ningún médico debe ser obligado a participar en cualquier forma de eutanasia o suicidio con ayuda médica, ni tampoco debe ser obligado a derivar un paciente con este objetivo” o, lo que es lo mismo, respeta la determinación profesional para aplicar u ordenar el procedimiento (dadas las circunstancias que lo aconsejan) de manera voluntaria, tal cual lo hacen unos pocos que permiten que la medicina avance con la sociedad y reconozca su incapacidad para curar todos los males y evitar todos los sufrimientos.

Esta genuflexión de la AMM frente a los derechos fundamentales reafirma que el respeto a estos derechos no lo definen las mayorías y, por lo mismo, cuando los poderes del estado no avanzan, los jueces constitucionales están llamados a definir.

En Colombia, tras la despenalización en 1997, pasaron 18 años sin que el Congreso de la República reglamentara el procedimiento, por lo que la Corte Constitucional, en fallo de tutela del 2014, en procura del respeto por lo fundamental, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social crear una ruta administrativa, y se creó entonces un comité para atender las solicitudes de eutanasia activa y estableció los lineamientos generales para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, evitando la vida indigna y penosa que imponen algunas patologías o el martirio que imponen algunos avances médicos.

Así las cosas, que el que no quiera la eutanasia, que no la pida y, quien se oponga a realizarla por convicción religiosa o profesional, que no la practique, pero las personas jurídicas, (Estado y EPS) desprovistas de estas limitaciones subjetivas, deben garantizar el derecho reconocido por la Constitución y sus jueces, observando el reglamento expedido por el Ministerio.