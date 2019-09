¿Tiene solución? No es problema: aplique la solución o mande que la apliquen. Pero la verdad es que cuando se presentan situaciones difíciles se suele recurrir a plantearlas como problemas, aunque, prácticamente, todo tenga solución.

Esa tendencia a dramatizar que tiene el ser humano es el origen de la mayoría de los casos, por no llamarlos como se debe, es decir, enredos o embrollos en que nos meten o nos metemos sin querer.

Y para enredos, embrollos o marañas tenemos las dificultades de la ciudad que, aunque tengan solución, las hacemos tan complejas, intrincadas y ajenas a la hora de aportar acciones de solución, que se tornan en ecuaciones irresolubles en las que la variable “yo qué aporto” no se incluye, se omite o se esconde, pues cuando se trata de encontrar los defectos y la causa original, culpamos a otros encontrando en sus ojos la escandalosa paja para poder excusarnos o ignorar las vigas del propio.

En cada uno de los “problemas”, (corrupción, ciclovías, basuras, transporte, espacio público, entre otros), no se suele preguntar por el “yo qué aporto” ya que, a la hora de las respuestas sabremos que no separamos residuos en la fuente, compramos empaques contaminantes, mientras otros pagan las coimas y sobornos o insisten en emplear carros particulares y motos para no usar el transporte público y los que critican la invasión del espacio público parquean en andenes o, lo que es lo mismo, no hacen lo que pueden y deben.

Enseñaron los estóicos que hay que enfocarse en las cosas sobre las cuales se tiene control y que, cuando se puede hacer algo al respecto, se hace preguntándose hasta el final si eso es todo lo que puedo hacer (una y otra vez) para que, cuando la respuesta se torne en positiva, el asunto fuera de nuestro control, sea el “problema” de la persona que sabe o puede resolverlo, cuando la elijamos.

Así las cosas, para las grandes dificultades de la ciudad, aportemos lo que sabemos y podemos, escuchemos con atención las ofertas de los que dicen saber y, con sabiduría y templanza, elijamos un buen mandatario, no sea que salga peor el remedio que la enfermedad.