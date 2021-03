Ahora que la mayoría -no todos- tenemos experiencia en situaciones de aislamiento y conocemos perfectamente las consecuencias e incomodidades que pueden surgir en los encierros; ahora que conocemos las dificultades de tener limitado el derecho a la libertad en varias dimensiones; ahora que sabemos qué es tener restringida la posibilidad de visitar o recibir visitas de los seres amados o queridos y condicionada la capacidad de abastecimiento (no poder comprar lo que queremos, cuando lo queremos), entre otras muchas cosas, probablemente estemos más cerca de entender las problemáticas de poblaciones invisibles para las cuales estas limitantes son permanentes como parte accesoria o connatural de una pena privativa de la libertad en establecimientos carcelarios e incluso cuando se otorgan beneficios para cumplir las penas o medidas en casa. Esta población, personas privadas de la libertad, condenadas o sindicadas, desde hace más de un año no recibe las visitas de sus familias y amigos en razón de las medidas de bioseguridad que debieron adoptarse de manera obligatoria, sin lugar a excepciones, a causa del COVID-19, pero en hora buena están ad portas de reanudar lo que para ellos es un pequeño respiro de libertad y que por contraste, hace parte de los fines de la pena. (Saborear y extrañar la libertad para prevenir la reincidencia)

La circular 021 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y protección social ha trasladado a los centros carcelarios la responsabilidad de reactivar el sistema de visitas familiares y conyugales en coordinación con las secretarías de salud de los municipios, proceso que ya lleva una semana de trámites, que resulta eterna para los internos y para el personal de guardia, pues, debemos creerlo, las visitas ya son una necesidad humana urgente y su ausencia un riesgo psicosocial continuo, cuando no un siniestro. Por lo anterior, además de solicitar a los alcaldes celeridad para la implementación de las visitas en centros carcelarios y penitenciarios, podemos reconocer la mayor aflicción que ha tenido el cumplimiento de penas privativas de la libertad y reconocer, por el hecho del aislamiento extremo y excepcional que padecieron los reclusos en Colombia, un descuento de pena que repare, de alguna manera, la afectación que, sin lugar a dudas, se ha generado en ellos y sus familias.

