El 26 de abril de 2019, aunque no era la primera columna de opinión que escribía en este diario, pues ya lo había hecho por más de un año con la Fundación Participar y para ella, ahora, en mi propio sitio, les decía a los que aún no eran mis lectores que aceptaba opinar, agradeciendo a Vanguardia la oportunidad y que la aceptación de escribir incluía el propio riesgo que esto impone, pues someter la opinión del día al escrutinio público incluido el de las anónimas redes sociales, no era un asunto fácil de afrontar.

Desde entonces, además de saludos, felicitaciones, silencios largos y cortos, manifestaciones de acuerdo, desacuerdo, y los rechazos y aprobaciones de los lectores, todas acciones intrínsecas a la libertad de opinión de todos, olvidé y jamás pensé que las acciones jurídicas desde el anonimato pudieran llegar a ser un instrumento para tratar de silenciar lo que yo, y las encuestas de medición, consideramos, una voz suave sin trascendencia y pocos seguidores... pero sí.

En este año, que no ha sido fácil para nadie, además de las amenazas directas e indirectas que se han materializado en mi contra y de las múltiples injurias que aún no he querido denunciar, casi acostumbrado a la persecución, recibo con sorpresa la invitación para expresar mi opinión sobre una queja que tiene como finalidad el que guarde mi pluma anunciando desde ahora que, si así se dispone, así lo haré, aunque no garantizo que no acuda a un seudónimo para yo también, desde el anonimato, bajo el seudónimo de Claudio Gallinazo pueda seguir expresando mi voz como parte del tratamiento psiquiátrico automedicado. Esto equivaldría a llevar una máscara, pero no para encubrir la cara, sino como adorno en el bolsillo.

Ya se sabrá o contaré en su momento el resultado de esta torcida y abusiva interpretación del litigio estratégico que tiene como finalidad silenciar las voces y romper plumas, recordándoles que, de la misma manera en que cada uno de ustedes es la primera Unidad de Cuidados frente al COVID, amar es fácil, lo pueden hacer ustedes, es gratis... y que el tiempo dedicado al odio se puede emplear para construir una mejor sociedad.