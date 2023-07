Mayorías minoritarias

Entre otros muchos asuntos que se quedaron por fuera de la Constitución Política de 1991, pese a que ella es reconocida como el gran catálogo de garantías, están los enfoques especiales que avalan la vigencia de los derechos fundamentales para las minorías, asunto en el que las mayorías, en instancias políticas deciden con la miopía que impide ver, reconocer y solucionar el problema de otro que les importa poco o nada y, por lo mismo, un nicho de discusión y forcejeo filosófico que siempre es salvado por la Corte Constitucional en contra de los sesgos del pensamiento y las ideas de quienes no tienen ni idea de lo que hablan.

Así, por ejemplo, los derechos de los campesinos (tierra, agua, libertad, salud y educación entre otros), vulnerados por indolencia, costumbre y ley, recibieron inicialmente el respaldo de la Corte Constitucional que tuvo que incidir varias veces en la historia para identificar y reconocer a los campesinos como sujetos políticos de derechos de especial protección constitucional.

El camino para llegar a la Sentencia de Unificación 426 de 2016, después de la Constitución del 91 y sin contar la prehistoria de los derechos constitucionales, fue tortuoso ya que, pese a los pronunciamientos judiciales previos y subsiguientes, la vulneración sistemática del derecho del campesino, arraigada en la inercia del Estado, los reconoció con formalidad rogada en unos casos y con visos de cinismo en otros o, lo que es lo mismo, a regañadientes o con obediencia sin cumplimiento.

Pero bueno, esa historia de los campesinos ya tiene un acto legislativo (artículo 64 constitucional), que garantiza que la lucha pasa a escenarios administrativos y judiciales con certeza jurídica para la condición ...pero no certifica el respeto, dijo Feliciano el triste.

Mientras tanto, celebrando victorias efímeras, otras minorías deberán seguir al vaivén de las sentencias constitucionales para sus derechos, como el de la Interrupción voluntaria del embarazo, punto en el que me acojo a las enseñanzas de Sócrates, quien, aproximadamente 440 años antes de que la iglesia no supiera que decir, declaró que era “un derecho de las mujeres y que los hombres no tenían voz en estos asuntos”.

Colombia, el país en el que la mayoría está conformada por minorías, seguirá en la lucha por los derechos de otros sujetos de especial protección desde sus cortes, hasta que el Congreso los incorpore a la Constitución dando respaldo normativo y certeza jurídica al ejercicio, que es la paz.