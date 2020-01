En el mundo judicial las cosas que no están en el expediente, en referencia a la prueba, no existen y, las que están, son objeto de discusión hasta su resolución como verdades incontrovertibles para condenar o en verdades aparentes que se descartan para absolver. Es decir, los jueces no obran emocionalmente, deben ser objetivos, racionales, coherentes y responsables.

En contraste, en el mundo social, especialmente en las redes antisociales, la prueba y su verificación, validez o ineficacia son lo de menos.

Los juicios de los opinadores son absolutos, incontrovertibles, irrefutables, algunas veces dañinos, fundados o infundados, pero siempre inmediatos.

Normalmente se nutren simplemente de la noticia del evento y en otras se alimentan de la especulación y la calumnia, no se someten al debido proceso y no admiten prueba en contrario.

Es por ello que lo que otrora llegó a propiciar una condena social y hasta política inmediata e inapelable, en el futuro, en lo judicial, después del filtro del debido proceso, resulta siendo un archivo o una absolución para alegría de unos y tristezas y rabias de otros.

Cuando esto ocurre, normalmente el distractor de la ira se desata y, mientras unos declaran indignados contra el sistema repitiendo la condena social, otros con la sentencia favorable bajo el brazo, reiterarán que, para verdades, el tiempo. Lo peor, todos tendrán la razón.

Lo importante pasará desapercibido y es que una cosa, digo yo, no debería poder ser dos al mismo tiempo.

A manera de ejemplo, los hechos de corrupción indiscutiblemente ocurrieron, pero no hay culpables. Entonces, la pregunta sería; ¿dónde están los culpables?, ¿quiénes fueron?, ¿por qué no llegaron a ser judicializados? ¿Por qué no se prendieron los ventiladores? ¿Qué se hicieron las pruebas? ¿Dónde quedó la bolita? (¿O no ocurrieron?)

También podemos hacernos más preguntas y proponer respuestas, pero esas se las dejo de tarea para esta semana o para cuando la próxima temporada de archivos y absoluciones llegue.