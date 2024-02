Paramnesia*, la realidad del trasporte

El transporte público en Bucaramanga, tanto individual como masivo, se encuentra en un crítico punto de inflexión. El transporte público individual (taxis), enfrenta problemas en los que se combinan tóxicamente: la escasez de la oferta y la amenaza de la competencia desleal representada por la proliferación de vehículos particulares que ofrecen el servicio de manera informal o ilegal. Por otro lado, Metrolínea, el sistema de transporte masivo de larga distancia, (que al parecer no se liquidará y que ya está a menos de un año de contratar los nuevos operadores para la siguiente temporada), se prepara para un nuevo amanecer, complementándose por ahora con el Transporte Público Convencional que actúa como servicio alimentador, sin tener a quién alimentar.

Para abordar estos desafíos, se sugiere eliminar los cupos de taxis y permitir que las empresas de transporte sean las que decidan cuántos taxis operan, siguiendo las leyes de oferta y demanda, basándose en la calidad y el precio del servicio o, lo que es igual, dejando a la satisfacción del usuario el preferirlos. Esto requeriría un estudio de la competencia informal para entender por qué los usuarios prefieren un carro de plataforma a un taxi tradicional. Las razones pueden ser, entre otras muchas, la negociación previa de la tarifa, la seguridad, la comodidad, el trato y la puntualidad.

Además, se debe mejorar la situación laboral y legal de los conductores taxistas, para que puedan ofrecer un servicio más atractivo y seguro al usuario. Esto implica que los taxis deben ser seguros, estar bien mantenidos y ser conducidos por personal identificado, formado y capacitado, vinculado a una empresa, así como respetar su modalidad, para no desnaturalizar el servicio autorizado.

En cuanto al transporte masivo del que no queda más que la sombra (que no es problema por sustracción de materia), bajo el entendido de que Metrolínea va, por que va -pues se mantiene y no se liquidará-, debe tenerse presente que la cuenta regresiva de un año para establecer las nuevas condiciones de funcionamiento y elaborar los términos de referencia para vincular los nuevos operadores, ya comenzó.

Por ahora, aunque hay nuevos enfoques en las autoridades locales y existe gran disposición al cambio para reinventar, el nuevo comienzo se avizora como la misma historia. No hay infraestructura para exclusividad, las largas rutas estarán en los mismos trancones y se mantienen rutas invasoras de corto trayecto, entre otras situaciones paramnesicas sobre el “bu” y el Déjà vu.