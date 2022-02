Cuando aparentemente digo que hay que penalizar el aborto en Colombia, solo lo hago para llamar su atención y decir que las 24 semanas de gestación en las que está permitido realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por las causales descritas en la sentencia de la Corte Constitucional C355 de 2006, aunque se anota en el marcador de los defensores de la libertad de la mujer para resolver, son realmente un logro de los contradictores y objetores que durante muchos años pretendieron desconocer el derecho de las personas a decidir y, con prácticas dilatorias en el sistema de atención, oposiciones, trabas, talanqueras y activismo en contra del derecho que hoy se ha reconocido, lograron justamente lo contrario a su deseo.

Este efecto rebote con el que muchos terminan con el balón en su propia cara y sus esfuerzos fortalecen el sistema de defensa de derechos, nos obliga a volver sobre el legítimo pero criticado gobierno de los jueces que con plena autoridad y poder defienden, incluso sin la existencia de un marco normativo (con la sociedad democrática mayoritaria en contra y con la institucionalidad en oposición), los derechos humanos universales individuarizados al punto de la efectividad.

Oponerse a la determinación de la corte, no estar de acuerdo, es también un derecho constitucional que regularmente se ejerce por quienes no han estado en la condición de debilidad, vulnerabilidad o vulneración y desde la teoría, con posiciones dogmáticas que no consultan la realidad de las personas afectadas, se olvidan de la alteridad y la empatía en perjuicio de las mujeres cuya salud o vida está en peligro por el embarazo, de criaturas no natas con grave malformación que implica la inviabilidad de su vida o de mujeres víctimas de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, pero oponerse desde la teoría sin interferir es su derecho y se respeta también.

Quien no puede estar en desacuerdo es el gobierno del estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana a quien lo que le corresponde es garantizar la efectividad del derecho reconocido con la expedición de una política pública integral.

