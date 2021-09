Pobre tiple campesino

El derecho fundamental de acceso a la justicia, que es la posibilidad que tenemos para acudir ante los jueces (o comparecer) en condiciones de igualdad, para proteger el orden jurídico o para la defensa o el restablecimiento de derechos e intereses legítimos, en pleno siglo veintiuno sigue siendo un asunto de utopía ya que, al requerir lentes con dioptrías diversas para dar un enfoque diferencial que permita impartir justicia, nos quedamos en las trampas de la epistemología pregonando que la ley se presume conocida y que su ignorancia no excusa el incumplimiento, para terminar condenando en aras de la libertad y el orden, a quienes no han tenido Estado para su nacimiento, ni para su educación, ni para recuperar su salud o, para la siembra o la cosecha y, al final de los días, ni para el entierro de pobre de solemnidad y que, eso sí, se topan de frente con el Estado el día en que acceden... a la justicia, por supuesto.

El botón de la muestra puede ser la población campesina que, con un importante número de residentes en las cárceles afirman desconocer la norma por la que se les condenó y, aún con el reflejo de montañas y cielos en sus ojos cuentan que, para su desgracia, no prosperó el error de prohibición por dos razones, diciendo: “Yo no sabía quesa joda era delito, yo hablé allá pero eso naiden entendió, me pusieron un abogao y agora míreme acá”... y, porque, cuando se enteró del fallo, “fue en cuando me capturaron”, que, vea usted, coincide con el único día del año en que baja al pueblo, pues el camino es bien largo... y “eso pa´ qué baja uno”.

En otras palabras y sin vueltas, los campesinos de Colombia, por ejemplo, requieren un sistema jurídico con enfoque diferencial que les garantice respeto, protección y realización, (esta última materializada en facilidad para el acceso y garantía de efectividad del derecho), que se gestan principalmente en la formación de los jurisperitos operadores de la justicia, quienes están llamados a conocer el contexto campesino tanto como a la yuca que nos cultivan.

Como estamos, estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad jurídica, lo que sí tienen garantizado es el acceso al sistema penitenciario.