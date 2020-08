Reducción del SOAT

Desde hace varios meses se exige al gobierno la reducción de las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y de otros impuestos, tasas y contribuciones relacionadas con los vehículos automotores, como consecuencia de la evidente disminución en su uso por el aislamiento preventivo y obligatorio y las restricciones que este trajo, pero no todas serán posibles y aún, siendo posibles, no todas las reducciones o descuentos serán realidad. Podemos anticipar que el impuesto de automotores no tendrá reducción ya que las variables de su fórmula no se afectan por el no uso del vehículo, pero podemos por ejemplo augurar que la tarifa del SOAT para todas las categorías el año entrante tendrá una disminución debido a la reducción en el número de accidentes de tránsito que se registraron durante el 2020 (el año de la pandemia) con cargo a este sistema.

Esta tarea, reducción de la tarifa SOAT, le corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), una vez concluya la revisión anual de las condiciones técnicas y financieras del seguro, verificando la suficiencia de la prima aplicable para el 2021. Vale recordar que en el cambio de vigencia 2019 a 2020, se presentó una reducción del 4,89% por lo que la que nos sorprenderá será muy superior.

Esta revisión, que permitirá la buena noticia, se realizará a finales del año analizando la información reportada por las compañías aseguradoras, previa verificación con otros sistemas de información, como lo establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pero solamente si, ahora que retomamos la “nueva normalidad”, de septiembre a diciembre, no nos ponemos al día con el índice de accidentalidad, asunto que resulta fácil en la ciudad de Bucaramanga, gracias al caos vial que actualmente tiene a la ciudad destruida, en construcción.

PREGUNTO: ¿Acaso podremos de alguna manera aliviar el costo del impuesto predial por la pérdida de valor comercial de los inmuebles en recesión?

¿Acaso podremos reducir las tarifas de industria y comercio, avisos y tableros, mientras se consolida la reactivación y, en todo caso, acaso podremos eliminar el cobro de Sayco-Acinpro que en poco (nada) ayudó a sus músicos durante la pandemia?