Respetar, proteger, realizar

Sentado frente al telar de horqueta improvisado en el que confecciona un nuevo chinchorro, Feliciano recuerda que durante los tres años que duró el proceso judicial que lo tiene en la cárcel, bajó hasta el pueblo dos o tres veces al mes y nunca se topó con el alcalde, mucho menos con el juez y ni pa qué hablar del fiscal; que eso sí, aparecieron tuiticos el día de la captura, pa la foto. Bajaba los mismos días en que bajan todos, los domingos muy temprano con el pancoger, como bajó su padre y bajó su abuelo, pero ahora sabe que debió bajar entre semana, en horario laboral de ocho a doce o de dos a seis.

Ahora el leguleyo jurisperito, como le dicen los guardianes, se la pasa pontificando sobre los tres pilares que sostienen el sagrado derecho de acceder a la justicia: Respetar, proteger y realizar, y demanda que eso de andar pidiendo que las jodas se hagan por internet onde no hay señal ni computadores, ni con qué entender, debe ser inconstitucional. Dice que la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia es una obligación del Estado y que ponerle tanta tecnología, recostándose en eso pa decir que cumplimos, no es legal.

Agotándose el tiempo de la entrevista, después de hablar del abogado de oficio que lo atendió como reo ausente y de reclamarle no haberlo buscado para explicar la causa y los bártulos del proceso, concluye dictaminando que en las universidades no entienden al campesino o, lo que sería lo mismo, no se enseña el enfoque diferencial en la defensa y gestión de los intereses del campesino y otras minorías vulnerables y que esto, más la distancia de los despachos, sus horarios, tiempos y disposición para el trabajo y hasta el lenguaje, sumado a la ignorancia de la ley, a los errores de prohibición y de tipo penal, hace que lo que pa´unos es cultura y normal, abajo en el pueblo, sea delito y uno qué iba a saber.

El estado no adopta medidas que impidan o dificulten el acceso a la justicia o su realización, pero ellas están allí desde siempre, violando y amenazando los derechos por inobservancia, cuando no hay educación y formación pal campesino.