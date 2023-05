De la misma manera en que la inseguridad en las calles de la Bucaramanga Metropolitana ya ha superado la ficción, la ficción en seguridad electrónica, que ya está disponible en los mercados, debe superar la apatía institucional para llegar a nuestras calles y parques.

La caminata, modo de desplazamiento universal al que acudimos a diario para ir a nuestros destinos o para integrar con otros medios y modos de transporte disponibles, además de continuidad de superficies y niveles en andenes, de la ausencia de obstáculos fijos o móviles en los recorridos, además de la señalización para la inclusión y la sombra para la comodidad, requiere condiciones de seguridad ciudadana que garanticen un entorno en el que la vida, integridad, honra y bienes de las personas, no se vean amenazados, cuando no vulnerados.

Así las cosas, aunque gran parte de la fuerza de policía (sin que sea su obligación), se encuentra encerrada custodiando personas privadas de la libertad en las estaciones de policía, cubriendo la ineficiencia del sistema carcelario municipal, que es responsabilidad de los alcaldes, lo cierto es que es imposible tener un policía para cada habitante o para cada cuadra y que sacar al ejército a las calles de la ciudad es un riesgo inconstitucional y, por lo mismo, que la tecnología en seguridad es la llamada a brindar una solución definitiva o por lo menos brindará entornos más seguros.

No obstante, lo anterior, no se trata de cualquier tipo de tecnología ni de entregarla a cualquier particular, pues, a manera de ejemplo, las cornetas comunitarias (sistemas de sonido que se instalan en los postes de un barrio o sector para que los propios ciudadanos, desde sus casas, según sus propias sospechas y temores, con un enfoque aporofóbico, denuncien la presencia sospechosa de recicladores, habitantes de calle, migrantes, estudiantes y personas desconocidas en el barrio), son más agresivas, activan la percepción de inseguridad y frecuentemente afectan los derechos fundamentales de otros.

La tecnología adecuada, cámaras de reconocimiento con vigilancia activa, debe ser manejada directamente por la policía que tiene la orden constitucional de brindar seguridad y no por las comunidades en un sistema de parapolicía, disparando palabras asesinas y estigmatizantes, revictimizadoras e impropias, contra las personas inocentes que llegan o pasan por su barrio y a las que el estado (otra vez la alcaldía), no les presta la asistencia debida.