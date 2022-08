Como elegimos senadores, representantes y una cadena política de diputados, concejales, alcaldes y gobernadores que nos representan bien, podemos estar tranquilos en el debate tributario, pues ellos se encargarán de nivelar las cargas y llevar todo a su justa medida, sin afectarnos desproporcionadamente, sin perjudicar el crecimiento ni ahuyentar industriales. Y para nosotros los de abajo, con una lista de las exenciones al impuesto de los alimentos ultraprocesados como el manjar blanco, la oblea y la hormiga culona, las de la lechona y el chicharrón carnudo. Y si votamos mal, igual los dueños de los grandes negocios, del capital y las empresas e industrias sí están representados y la economía se mantendrá, pero poco habrá pasado.

A la mayoría le gustaría pagar impuestos por ingresos laborales superiores a los diez millones de pesos, pero son desempleados, sus relaciones de trabajo están deslaboralizadas o simplemente les pagan menos de esa suma que es, en algunos casos, el ingreso de todo el año de su familia.

La mayoría estaría encantada de tributar por los lotes de engorde que poseen, pero son de adelgazamiento (engordan a otros), y en ellos viven hacinados por su propia familia, sin servicios públicos de agua, gas o alcantarillado, donde los más desarrollados tienen pila pública para abastecerse de agua potable.

A la mayoría les gustaría tener un buen sistema de salud preventiva para no tener riesgos asociados al estilo de vida no saludable, pero también les encantaría que no se graven con impuestos sus productos favoritos.

Pero en su caso les gravan los alimentos que consumen a diario a cambio de tener acceso a lo que por tradición ancestral eran tres comidas al día. A muchos les gustaría renunciar al pan, salchichón y gaseosa a modo de almuerzo, pero así es como salvan las semanas los más pobres del país.

Entonces, sin miedos a la Tributaria, que será lo que ha de ser porque lo que realmente importa es la eficiencia del gasto.

Del monto de la reforma depende la velocidad con que se den los cambios propuestos en el programa de gobierno cuando sea Plan de Desarrollo... y el resto queda en que el gobierno de la esperanza, el de la Colombia Humana, aproveche la segunda oportunidad, después de cien años de soledad, y no se desvíe.