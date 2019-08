La metropolitanización de los taxis municipales es un pequeño paso para el Área Metropolitana de Bucaramanga y un gran paso para la legalidad, a veces tan olvidada.

El radio de acción del transporte público, que para algunos parece una nimiedad, se establece mediante actos administrativos de autoridad para la jurisdicción propia, por lo que, cuando es municipal, no les es dado prestar el servicio más allá de los límites territoriales del municipio, mientras que siendo metropolitano, su operación legal se amplía al territorio de los municipios que conforman el área.

La importancia de estas controvertidas tarjetas de operación, cuya exigencia se percibe como persecución, radica (más allá de la ilegalidad que implica no tenerlas) en el hecho de que el usuario, el conductor, el propietario y la empresa, quedan desprotegidos frente a las consecuencias en accidentes de tránsito y otras eventualidades ya que, con toda seguridad, a la hora del reclamo al asegurador y al juez, se les presentará la operación como sin autorización o por fuera de su radio legítimo de acción. A buena hora el Área Metropolitana de Bucaramanga habilitó a las empresas de Piedecuesta para operar sus taxis en la metrópoli; de manera provisional, en el inmediato futuro hará lo mismo con las del municipio de Girón pero lamentablemente seguirá en veremos la situación del transporte de Floridablanca -aunque no por su culpa- pues es ella quien está definiendo ser o no ser.

Solucionada la metropolitanización de los taxis, gracias a los buenos metropolitanizadores, quedan en el tintero el transporte colectivo y el mixto municipal que no todos quieren entregar y que por ello es un tema que se suma a los aplazamientos decretados, para la nueva administración.

No puedo dejar de mencionar que próximamente, siendo todos taxis metropolitanos, jugando en el mismo equipo, el objetivo de la industria del transporte será el mejoramiento de la calidad del servicio, el perfeccionamiento de la seguridad y la optimización de la comodidad del usuario que, según dicen, abatirán las causas principales de la informalidad.