Aunque pueda parecer que transportadores y autoridades de gobierno ahora reman hacia la misma orilla en busca de las soluciones a las problemáticas que afectan a la industria del servicio público en taxis y que propiciaron el paro nacional del pasado 22 de febrero, lo cierto es que el rio tiene otras corrientes por lo que, sin la participación del legislativo, del gobierno en pleno y de las autoridades de control y sin la comprensión integral del problema político y social, (asuntos adyacentes, subyacentes y disyuntivos), el éxito de la normalización del servicio será un conato, cuando no, un fracaso.

Así las cosas, la regulación de las plataformas tecnológicas, la nueva normativa sancionatoria, las herramientas e instrumentos para el control de la informalidad, la vigencia de las licencias de conducción y la promoción del ascenso tecnológico, entre otras muchas actividades enunciadas y en el tintero, requieren desde ahora la participación de las ramas del poder, órganos de control y de todos los actores del sistema.

Por lo anterior, en las mesas regionales de trabajo para revisar propuestas y fórmulas de política pública que convoca el Ministerio de Transporte, no podrán faltar los representantes de la Rama Legislativa y Judicial, de los ministerios de las Tics, de Industria y Comercio y de Hacienda, de las superintendencias de Industria y Comercio y la de Transporte, ni prescindirse de la participación de Migración Colombia, de las gobernaciones, alcaldías, ni de los organismos de control de tránsito y transporte, incluida la Policía Nacional.

Del otro lado de la chalupa, también remando, no podrán faltar los representantes de todas las modalidades de transporte, empresarios, propietarios, conductores, usuarios y no usuarios (o usuarios potenciales), pero lo más sensible y delicado, tampoco podrán faltar los representantes de la informalidad a quienes habrá de otorgarles, por lo menos y por ahora, la oportunidad de dar a conocer cómo, cuándo y por qué llegaron a esa actividad, qué los mantiene en ella y cómo funciona en su intimidad productiva.

Excluir del proceso a los actores de la informalidad, por considerarlos el problema, la competencia ilegal o informal o creerlos opositores o contradictores, sería el gran error que llama al fracaso, pues faltaría el examen de ultrasonido social, indispensable y principal para el diagnóstico que abre la ruta del entendimiento, la humanización, la convivencia y la reconciliación, en la paz total.