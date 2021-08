El modelo piloto de trasbordos (transferencia de pasajeros), implementado para el transporte colectivo en el área metropolitana de Bucaramanga, aunque ayuda en mucho a los usuarios con economías personales de bajo ingreso, al permitir que por el mismo precio cambien de bus para llegar a su destino, no deja de ser un paliativo al transporte público y revela la necesidad de realizar un estudio de rutas que ajuste los orígenes y destinos de ellas para que coincidan con las necesidades de los usuarios.

No obstante, con el mapa actual de rutas que pocos conocen, se desea la mejor de las suertes a la prueba piloto en favor de las poblaciones vulnerables, advirtiendo la importancia de controlar los tiempos de espera en estaciones; la de mejorar las frecuencias y trabajar en la movilidad, resaltando de la prueba, que la innovación es el camino que lleva al pago de una tarifa única que permita a los ciudadanos abordar cualquier bus en un rango horario.

