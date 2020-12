Vicky Gutiérrez Navas

De la misma manera en que se escribe esta columna, a dos manos, es como se entrega el amor, decía Vicky Gutiérrez. Aunque se necesita un gran corazón, el amor se fabrica en el circuito de la recompensa del cerebro, pero esta debe ser el placer y la euforia silenciosa de entregar felicidad esperando solo eso a cambio.

El día de su muerte, ocupado en los asuntos de ciudad para definir el tema de la semana, recibí en los correos del lector la primera misiva de mi padre, que con la licencia del oficio de columnista quiero compartir. Decía:

“Querido Eneas: Después de pensarlo bien, viendo que me estaba saliendo muy prosaico este obituario para su amada prima, me pregunté si usted quisiera compartirlo conmigo como parte de su columna. Bueno, es un atrevimiento, pero tocar no es entrar.

Ella misma se puso “Goinga” y nadie pudo saber de dónde había sacado ese nombre tan sonoro, que parecía hecho a la medida para esa muñeca vivaz que todos los días se adelantaba a sí misma. Era un ser humano especial que parecía haber nacido únicamente para hacer felices a los demás. Cuando Eneas la conoció tampoco pudo pronunciar Victoria Eugenia, empezó por llamarla Tudugenia y por añadidura fueron llegando, de todas partes, siempre nominada por los niños, los centenares de nombres que la adornaron hasta ayer.

Su padre, Jaime Luis, no pudo calcular desde el principio el maravilloso presente femenino que el cielo le había empezado a regalar a cuentagotas hasta completar el ramillete de su descendencia. Goinga fue la precursora de sus hermanas y, sin demeritar la amorosa contribución de mi hermana Bertha, daba la impresión de que era ella la que las traía al mundo.

A través de Eneas yo también me hice inseparable suyo y mantuvimos un nexo adicional a ese cordón de plata de los tíos, como un lazo de marinería que ayer no se rompió.”

En el mes de la no violencia contra la mujer, espontáneamente fallece Pomeña (que nunca se dejó) dejándonos sin palabras, llenos de amor diciéndoles que no se dejen, que amen y no permitan el más mínimo irrespeto y firma el mensaje con el testimonio de las personas que fueron tocadas por su amor y generosidad. Hasta siempre Pomeña. (Pablus y Eneas)