Palabras inútiles

Algunas reacciones hostiles desde la política y la economía quieren descalificar la encíclica “Laudate Si” del papa Francisco, porque no ha dicho nada nuevo que no se haya dicho ya en los últimos 30 años. Otros agregan que el papa debe dedicarse a enviar almas piadosas al cielo y no meterse en política. El precandidato católico Bush afirma que le apena, pero no puede obedecer a su jefe espiritual en su probable política de gobierno. Pero “Laudate Si” tiene cosas nuevas e inéditas que destacar. Para empezar, el original está redactado en castellano; lo segundo es que no trata de temas dogmáticos o religiosos, sino de temas demasiado humanos y terrenales; y lo tercero, no entra en polémicas entre razón y fe, y da por sentada la validez científica acerca de los daños irreparables que “homo sapiens” ha venido causando a la Tierra desde que existe, de manera especial por el sistema económico que llamamos capitalismo. Y Francisco ha dado muestra de su extraordinaria finura política al dar en el clavo de un problema que nos concierne a todos, con independencia del credo religioso, político o económico. De seguir así “tendremos un Planeta de escombros, desiertos y suciedad” y de pobreza.

Juan Arias (El País, Madrid) llama al Papa el “Nuevo teólogo de la Tierra”, que supera los paradigmas que un buen día condenaron a Galileo, e instauraron un largo divorcio de siglos con la ciencia y los no creyentes. No todos los científicos están de acuerdo esta vez con los planteamientos basados en la ciencia actual, expuestos en la Encíclica. Pero la codicia y la voracidad en la acumulación de la riqueza mundial, hace responsable a “homo sapiens” de los grandes cambios climáticos que se detectan en el Planeta, y que nos pueden llevar a un holocausto ecológico. A los que duden de “Laudate Si” es bueno que hagan un paseo por libros recientes como “Esto lo cambia todo” de Naomi Klein; “La sexta extinción” de Elizabeth Kolbert, o de “Animales a dioses” de Yuval Harari. Como Dante, el Papa baja al Infierno, guiado por la ciencia.