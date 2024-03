Palabras inútiles

La condena de Leopoldo López puede ser un punto de inflexión en la percepción internacional de la situación venezolana, cada vez más insostenible, puesto que el aparato de propaganda del régimen también da signos de agotamiento. Pero no por ello ha dejado de tener efectos perversos en ambos países. Ya no es un misterio que el régimen de Maduro no tiene nada que ver con la democracia. Ha devenido –o siempre estuvo pensado así- en populismo nacionalista con coreografía pseudosocialista. Ha monopolizado la palabra y fabrica la “única verdad” posible. Ahora pretende que la censura de prensa también se imponga en Colombia para “poder dialogar”.

Los problemas de Venezuela no se pueden esconder, ni se puede responsabilizar de ellos a Colombia o a cualquier otro país. Pero con un aparato de propaganda que explota hasta el cansancio la teoría del complot, combinado ahora con la xenofobia y el nacionalismo, la situación puede tornarse explosiva, puesto que el objetivo es generar un shock no solo fronterizo, sino nacional, para evitar la estruendosa derrota electoral de diciembre, si las elecciones se hacen. Por supuesto, los problemas colombianos en la frontera tampoco se pueden esconder. La solución no puede ser sino binacional; y estamos ahora cada vez más lejos de poder manejar el desequilibrio estructural generado por el choque de dos modelos tan opuestos y en donde es casi imposible competir contra el populismo derivado de una renta petrolera que se creía infinita y al cabo de las décadas ha llevado a la debacle general. Los recursos no eran ilimitados y si a ello se suma la destrucción del aparato productivo, pues la crisis no puede ser peor.

No puede saberse hasta dónde alcancen los recursos diplomáticos, la paciencia y la mesura de nuestro gobierno. La situación puede derivar hacia un asunto de seguridad nacional y regional, lo que implicaría la injerencia de terceros países, en particular de Estados Unidos. Sería el peor de los escenarios, pero no imposible.

La pregunta ahora es ¿hasta dónde es capaz de llegar un régimen populista agonizante, y que le espera a Colombia?