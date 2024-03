Palabras inútiles

Compartir

Increíble que en menos de cien años, las crisis de democracia quieran ser resueltas con populismo y fascismo; los fantasmas que ensombrecen ahora al mundo de Occidente. América Latina ha soportado en su vida republicana innumerables regímenes autoritarios y despóticos, vulgares dictaduras, más producto de la inverecundia tropical, que de la adopción de modelos fascistas, falangistas o totalitarios, por la sencilla razón de que una cosa es Europa y otra el mundo excolonial latinoamericano. Europa no acaba de aprender las lecciones del totalitarismo y vuelve su mirada atrás. Y lo mismo pasa con nuestra América, la de Martí. Juan Arias –en El País, Madrid- dice que Bolsonaro –Mesías- no ha inventado nada, sino que Brasil se lo inventó. ¿Cómo, quiénes? “Los 23 millones de votantes del domingo que no concluyeron la primaria, por lo que mal saben leer y escribir, no los ha inventado el capitán Supermán. Ni ha inventado otros 30 millones de votantes que no acabaron la secundaria y que mal pueden leer un libro al año y les asusta la más pequeña novedad cultural. Ni ha inventado a los millonarios que pagan menos impuestos que los pobres, que duermen felices en su mundo de privilegios intocables…[…] Ellos también votan a Bolsonaro.”.

¿Merecen los gobiernos de Cardoso y Lula, que elevaron la dignidad y la calidad de vida de Brasil, una respuesta fascista como la de Bolsonaro? ¿Es Lula el único responsable de la corrupción? Hay demasiado en juego en Brasil y el mundo entero. Piénsese nada más en la Amazonia. O como dice el sociólogo Manuel Castell en carta abierta a los intelectuales demócratas del mundo: “Porque después de la elección de Trump, la toma del poder por un gobierno neofascista en Italia y el ascenso del neofascismo en Europa, Brasil puede elegir como presidente a un fascista, defensor de la dictadura militar, misógino, sexista, xenófobo, que ha obtenido el 46 % en la primera vuelta”. Mientras, Wall Street y sus adláteres están jubilosos, el corporativismo mundial está feliz.