Palabras inútiles

Vivimos una especie de socialcretinismo que oscila entre la idiotez y el cinismo. La idiotez hay que ponerla en tela de juicio, puesto que pase lo que pase, en este país existe una masa crítica que produce a diario suficiente conocimiento para no tragar entero. Pero a la llamada opinión pública se le manipula con el cinismo más descarado, hasta el punto de confundirlo con la propia realidad, o lo que creemos que es “la realidad”.

La resaca que dejó el llamado castrochavismo importado no permitió ver la estrategia política del Centro Democrático, que sin embargo quedó bien dibujada el día de posesión presidencial de Duque. Ya nos quedó claro que Duque no da la talla, y que se encuentra atrapado –¿sin salida?- en el caos planificado del partido de gobierno, en el que cada quien parece tener su propia y peligrosa escopeta. Primero fue el tirito de intentar modificar los calendarios electorales, luego proponer cambios en la cúpula militar o hasta constituyentes, puesto que el Congreso no les sirve para lo que quieren hacer. Falta hablar de autogolpes.

La realidad de las encuestas muestran un Presidente y un gobierno erráticos, sin precedentes en la historia reciente. La corrupción se fortalece burlando las aspiraciones de 12 millones que piden a gritos medidas fuertes, el Fiscal General se precipita a la sima repugnante de sus excesos de poder y de intereses cruzados, e intenta salir limpio de los asuntos sucios y, si es preciso, lavarse con agua sucia. Puede ser que el cinismo no se salga otra vez con la suya y los idiotas no seamos tan idiotas. La crítica y la presión social –que no es la de los siete enanitos presidenciales- tienen que obligar a un poco de decencia política, a pesar de los políticos, y que la mentira deje de gobernar al menos por un instante.

Puede parecer ridículo ¿pero cuánto necesitó el Big Bang para armar el embrollo del Universo? ¿Va la reforma tributaria? ¿Y la cuestión universitaria?