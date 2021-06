Vivimos una especie de eclosión social desde que estalló El Paro Nacional el 28 de abril. Los calculadores del gobierno y del establecimiento calcularon bastante mal esta vez, o tal vez se acostumbraron ya a ni siquiera calcular, pues la cartilla está hecha desde la rebelión comunera de José Antonio Galán a finales del siglo XVIII. Son 240 años de burlas y traiciones y más violencias, hasta llegar al Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc. Esta vez la eclosión social ya se extiende bastante más allá del alcance del Comité del Paro, y por eso ha sido casi imposible llegar a preacuerdos para levantar los bloqueos, evitar el vandalismo, y recuperar el mínimo de credibilidad en el gobierno.

Cecilia López Montaño señala con claridad (El Espectador) varias enseñanzas y cambios como resultado del Paro: politización de la juventud, pese a los esfuerzos por mantenerla en la ignorancia política; la revelación del activismo de las mujeres, en especial el apoyo logístico a la llamada “Primera línea”; la ruptura del centralismo y el auge de territorialidades, aun dentro de las ciudades; el papel de las redes -que sirven para todo- quebrando el monopolio o las hegemonías de los grandes medios de comunicación, o los interesados en no informar, desinformar o sesgar; y lo más significativo, el seguro ocaso o caída en picado del Centro Democrático, que ya ha quemado todas sus cartas y naves, aunque pretende resurgir con la fórmula del populismo tiránico, al que no le sirve ni siquiera el Estado de Conmoción Interior, que contiene demasiado Estado Social de Derecho, pues no es el soñado Estado de Sitio de la Constitución de 1886.

Está clara la estrategia del CD: caos y “shock”, que ya vendrá otra vez el exmesías a salvarnos, para seguir igual o peor. Lo combinan con las bufonadas de mal gusto de Fernando Londoño, máxima expresión de la truculencia y la picaresca inaugurada desde la posesión del joven Duque. No podemos estar condenados a otros 241 años de soledad, injusticia e indignidad.