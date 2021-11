Dice el lugar común que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo, y el libro tampoco; es imposible leer dos veces el mismo libro. Pasa sobre todo con los que hemos dado en llamar clásicos, es decir, los libros que aguantan todos los embates, y no necesitan defensas externas para permanecer en el tiempo. Y claro, hay libros nuevos que nacen para clásicos. Yo creo que el último libro editado en castellano del historiador irlandés Peter Brown, “Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente (350-550 d.C.)” es uno de ellos. Impresiona todo en el libro: la erudición, el rigor conceptual, la destrucción de mitos creados por otros grandísimos historiadores -también clásicos- como E. Gibbon, pero sobre todo el manejo del lenguaje -en excelente traducción de Agustina Luengo- y los toques del más refinado y culto humor de la narración, como corresponde a un buen escritor irlandés. Cristianos o no, este libro es revelador. Imprescindible.

En 1200 páginas, Brown detalla con precisión de orfebre o creador de mosaicos -gran arte romano convertido en fuente fundamental de conocimiento de la vida laica y cristiana-, los dos siglos que significaron un cambio definitivo e irreversible del fin y declive de la antigüedad clásica y el ascenso del cristianismo, que se convertiría por siglos en el nuevo “dominus” de lo que se llamó Occidente; es decir, la transición hacia otro mundo terrenal y espiritual; “un nuevo conglomerado de ideas, sobre el uso de la riqueza, sobre la naturaleza de la comunidad cristiana y sobre el destino del alma cristiana...”. Punto clave es la revelación del tránsito de la gran riqueza romana a las iglesias cristianas, la conversión del clero en administrador eficaz y eficiente, no solo de almas ansiosas por asegurarse el Cielo, sino en la conservación y reproducción de la riqueza.

La discusión sobre la evolución de la idea de riqueza y de pobreza recorre todo el libro, hasta concluir que sin riqueza no habría consolidación del cristianismo. Amén.