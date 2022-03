La guerra, la invasión, la destrucción o la agresión de Rusia contra Ucrania no es más que un instrumento o un medio para intentar realizar un proyecto mítico e imperial de pueblo escogido; unas veces por un dios o por otra deidad más terrenal, que podemos llamar la “Historia”. No vayamos tan lejos; el siglo XX nos proporciona ejemplos, que pese a la cercanía, ya los olvidamos o los distorsionamos, según las necesidades del poder. Un proyecto como el del nacionalsocialismo no fue solo el resultado de una mente transfigurada como la de Hitler, sino de una élite que llevó a Alemania a la guerra para dominar el mundo, el mercado; de la única manera posible: con una acción totalitaria. Para ello necesitaba construir un relato creíble por la mayoría de la población -o su imposición a la totalidad-, y el recurso, antes que bélico, fue el de reescribir la historia mediante la mentira y el engaño, lo que implicaba poner en marcha una transformación del lenguaje [ “Lenguaje del Tercer Reich, LTI”, analizado con maestría por Victor Klemperer ya en pleno ascenso del nazismo]. También podemos recordar los aportes de George Orwell, y abundan en la filología rusa bolchevique. Se trata de controlar y manipular el pasado, el presente y el futuro.

Hace algunos años reseñé la monumental investigación de Johann Chapoutot “El nacionalsocialismo y la Antigüedad” en donde se demuestra la apropiación del Mundo Antiguo para fusionarlo al combate milenario del pueblo ario; y para ello el Reich contó con la colaboración de buena parte de la “intelligentsia” alemana. Y ese relato se le impuso al educadísimo pueblo alemán. Tal vez no se podía dudar, so pena de ser considerado “uno de los otros”, y ser “purificado”, como quiere Putin con sus críticos. Quiere negar la existencia de Ucrania o achacarle crímenes horrendos que amenazan la persistencia de la Gran Madre Rusia. Por supuesto la agresión no está soportada en teorías leninistas o stalinistas, sino en las ideas de uno de los grandes apologistas desempolvados de la Rusia Blanca, Iván Ilyín.