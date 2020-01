Davos es una pasarela glamurosa en donde se exhiben las conquistas de la apropiación mundial de riqueza en pocas manos. No es el lugar donde tomen decisiones acerca de la marcha o futuro del mundo, puesto que se toman en otros lugares y conciliábulos, fuera del mundanal ruido. El Foro de este año, sin embargo, no ha sido tan rutilante como en otras ocasiones, pues el mundo está muy revuelto y perturbado en los últimos años; y al menos tres problemas fueron protagonistas este año: la creciente desigualdad –a la par con números jamás vistos del crecimiento del PIB–, la precarización y deterioro del empleo, y el calentamiento global, con sus cada vez más frecuentes y cataclísmicos desastres, que ya no son profecías autocumplidas, sino un creciente malestar mundial que tiene que ser superado con medidas drásticas y con las herramientas con las que contamos, y sin recurrir a los fracasados sistemas que ensayó el socialismo real. ¿No podemos escapar del capitalismo? Parece que no, pero no puede seguir como va, pues ya es el destino del Planeta y de la vida lo que está en juego.

Joseph E. Stiglitz propone en reciente libro –“Capitalismo progresista; la respuesta a la era del malestar”– que un mundo decente es posible y necesario; con Trump o sin él, quien llegó al Foro con dos propósitos básicos: uno desmentir –porque él lo dice– que los tres problemas enunciados existan; es un simple problema de pesimistas, y para la prueba está su flamante nación americana; y luego utilizar el Foro como plataforma electoral, el mismo día que el juicio político de destitución arrancó en el Senado. Muchos dicen que lo ganará, pues tiene un argumento irrebatible, que no tiene que ver con la justicia, la ética, la moral: la visceral y férrea disciplina de un partido, que pese a su nombre e historia, ha abandonado los valores republicanos y roza las tendencias hacia el neofascismo, como muchos teóricos y analistas –estadounidenses o no– señalan con creciente alarma y preocupación. ¿El mundo resistirá?