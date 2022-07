Hace algunos días el novelista Juan Gabriel Vásquez, en su último artículo en “El País” (“Noticias que nos traen las novelas”) reflexionaba sobre la utilidad e inutilidad de la literatura, y sobre si las novelas de verdad sirven para algo, sobre si lo que muchos creen inútil pueda, sin embargo, tener una utilidad. Parece una discusión desgastada, pero es necesario planteárselo en un mundo que se ha decantado por la utilidad, el crecimiento económico y la acumulación de riqueza, a tal punto, que el mundo se ha hecho insostenible; todo lo demás es inútil, y la sociedad no debería malgastar su dinero en esas actividades. Vásquez retoma la discusión sobre la relación existente entre historiadores y novelistas, y sobre el papel mismo del placer de la lectura. Recuerdo ahora una idea de Nadiezhda Mandelstam - viuda del gran poeta ruso Mandelstam, y sobreviviente del estalinismo- sobre el problema de que se debe tener ojos no solo para leer sino para establecer una relación entre el texto, el escritor y el lector; sobre el problema de ganar una lectura activa, selectiva, que despierte el intelecto, que determina nuestra existencia y le da sentido; y por eso el buen lector se pone a la altura del propio escritor.

Vásquez cree que leer novelas nos hace más informados, más conocedores de la condición humana, y ser capaces de aventurarse en los laberintos a los que no puede acceder el historiador. El novelista -dice Milan Kundera- no tiene que rendir cuentas a nadie, salvo a Cervantes. Ejemplos hay innumerables, comenzando por Homero, y en tiempos modernos Tolstoi, Grossman, Vargas Llosa o Fernando Del Paso; nuestro conocimiento de la humanidad sería del todo incompleto sin sus novelas. Es lo que afirma el turco Orhan Pamuk -Nobel de literatura- en su última novela “Las noches de la peste”. Sin el arte de la novela la ciencia de la historia no es suficiente, y para que una novela resulte convincente debe también conocer e interpretar la Historia. Ahora sabemos más de las pestes, sus diferencias y similitudes.

