Los “días santos” me alcanzaron para terminar la enorme lectura —por el tamaño y las pretensiones— de la autobiografía a cuatro manos de Enrique Krauze “Spinoza en el Parque México”. Digo a cuatro manos porque el libro se presenta como un diálogo inquisitivo casi interminable con el escritor español José María Lasalle, digno interlocutor para escarbar la vida intelectual de Krauze, este gigante del pensamiento mexicano y latinoamericano, de ascendencia judía, un “judío no judío” como la inmensa pléyade de pensadores que pululan en su vida. El recorrido es largo, sinuoso y minucioso, con tintes muy personales, pero también dando cuenta del movimiento en muchos campos intelectuales, en especial de la historia, la filosofía, la política, y sobre todo la crítica implacable, a lo que él considera los grandes extravíos de la izquierda latinoamericana, cultora de los grandes mitos —por no decir mentiras—, que han terminado siempre en frustración. Y lo grave, es que no aprendemos del todo. Pero sin duda la visión de la izquierda herética latinoamericana ha pasado por un dramático cedazo su comprensión de la Revolución rusa o la cubana, que se enfrenta con el pétreo cascarón de los populismos, que amenazan desde muchos flancos. Krauze no es solo un gran pensador sino todo un empresario cultural, historiador, editor, ensayista y crítico del poder.

La autobiografía de Krauze representa un recorrido crítico de todos los que hemos discurrido por los vericuetos que han marcado y hemos vivido —para bien o para mal— a una generación hija de la post guerra y de la Guerra Fría, es un verdadero espejo de lo que hemos sido, una invitación a saber y comprender por qué somos así.

Post scriptum. La conducta del caricaturista Matador, que debió ser resuelta por la justicia y por su familia hace años, viene a ser objeto ahora de persecución política o ajuste de cuentas por la moralina selectiva de “El Tiempo”. ¿No es esto lo que llaman ahora “cultura de la cancelación”? Sin duda Matador encontrará otros medios y no se dejará matar.

