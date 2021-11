No acabará todavía la fiesta de la desfachatez, puesto que el cinismo quedó corto, y además requiere de ciertas cualidades intelectuales, que no caracteriza a la mayoría de políticos y gobernantes, de la “paz con legalidad”; y por ello es gran noticia que la Corte Constitucional, dejara claro y preciso que los aforados investigados y procesados por la Corte Suprema de Justicia, no empiezan con borrón y cuenta nueva si renuncian al privilegio de ese tribunal, para irse con alegría a la justicia ordinaria, luego de la absolución anticipada de la Fiscalía General. La desfachatez tiene límites, y por eso el expresidente y exsenador continuará en su calidad de imputado, con toda la carga que la CSJ le trasladó a la Fiscalía, y no hay ningún “reset” que valga. Por supuesto, el espectáculo continuará, y la jueza que debe decidir no la tiene fácil, y tampoco es la última palabra. La patriótica renuncia del “presidente eterno”, tambalea, y dice que ahora dialoga con “su ser” para defenderse de tanta infamia y de tanta amenaza a la democracia.

Puede o no puede ser; no nos pongamos “shakespearianos”; la omnipotencia humana no es eterna, y el pasado no perdona, por mucho que se pretenda manipular el presente. El socorrido Orwell (“1984”) fue citado hace poco por el gran Lluis Bassets (“El País”) cuando analizaba la entronización del nuevo emperador de China Xi Jimping y la nueva historia mundial que se inicia: “Quien controla el pasado, controla el futuro; quien controla el presente, controla el pasado”. El pasado manda y determina, por eso la lucha es contra la amnesia colectiva, vinculada al negacionismo, a la manipulación del recuerdo y los teatros de la barbarie, a los pactos de silencio e impunidad. Y pasa en todas partes, como se ve en la propia España y su historia franquista del siglo XX. Paul Preston, el gran hispanista británico, llama la atención sobre los peligros de la desmemoria, y alerta con su nuevo libro “Los arquitectos del terror”, un titulazo también para Colombia.