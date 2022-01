Iniciamos el tercer año de pandemia con un recrudecimiento tan feroz como lo fue el primer año. Ahora sabemos más, no solo del dichoso bicho sino de la conducta humana frente a las grandes catástrofes, encuadradas dentro de lo que Naomi Klein llama el capitalismo del desastre. Importantes filósofos presagiaron, a la ligera, que el sistema colapsaría, y que la humanidad sería algo muy diferente, para mejor, y de paso los gobiernos adoptarían medidas eficaces contra el calentamiento global. Por lo pronto nada de eso ha sucedido. Pese a los enormes daños a la economía, lo claro ha sido que las grandes transnacionales no dejaron de ganar, la riqueza se concentró más y la pobreza aumentó aún más.

El egoísmo se manifestó como nunca. Las farmacéuticas mostraron no tener corazón ni hígado al no levantar las patentes para la fabricación e imponer un régimen desigual y asimétrico. El monopolio mostró sus garras e hizo que la peste se propagara más. Pandemia es pandemia, y no es posible crear guetos en donde el virus no pueda entrar. Las vacunas tienen que ser para todos y así poder controlar la expansión de la enfermedad. Hay un problema adicional al convertir la peste en un problema político, en un movilizador de pasiones y fanatismos, anclados en grandes mentiras. Paul Krugman señala al menos tres hechos fatales: decir, por ejemplo, que el coronavirus es un mal menor -la gripilla de Bolsonaro- y pasajero y no debemos caer en la “histeria irracional” propia de demócratas; decir que las vacunas y revacunas no sirven, pese a que los vacunados por lo general no mueren ni son hospitalizados; y por último, el problema de la sacrosanta libertad individual, por encima del derecho colectivo de no enfermar, de no morir, de no parar a la sociedad. Lo gravísimo es que hay cientos de millones que lo creen, contra toda evidencia. La Tierra sigue siendo plana y la evolución no existe.

Post scriptum. En este país de amnésicos, es bueno recordar no votar por los mismos con las mismas mentiras de siempre.