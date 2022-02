Tal cual van las cosas, es incierto si los columnistas de opinión deban desgastarse, a veces hasta la muerte, en los no-debates de la campaña presidencial, por no hablar del Congreso, en donde ya casi da lo mismo que exista o que no. Nunca se sabe, pero a lo mejor la ficción de democracia todavía pueda servirnos de algo, aun cuando sea para seguir con la cantaleta de que somos la democracia más estable y durable de América Latina, en donde todo se llama “democracia”, incluso Nicaragua y Cuba. El precandidato Sergio Fajardo, dijo en la inscripción de su candidatura -con su acostumbrada serenidad profesoral-, que esta vez el “presidente eterno” no va a nombrar el presidente; que el dedazo ya no funciona, como está clarísimo. Puede tratarse de una falsa paradoja, pues bien visto, no hay duda de que el “uribechavismo” ha consagrado a Petro, agravado por el estrepitoso fiasco de Duque, que ahora resultó hasta “mamerto”, según la extravagante sabiduría de la senadora Cabal.

Parece que estamos en lo predecible, y si el centro no acaba desmoronándose o perdiendo demasiado fuelle, después de los mazazos calculados de Ingrid Betancourt -que dejó malherido a De la Calle- , el gran ariete para la segunda vuelta será Rodolfo Hernández, que sin duda no es un hombre de izquierdas. ¿A la hora de la verdad cómo le funcionará la brújula? Uribe dice que tiene con él una “amistad prudente”; muy inquietante, cualquier cosa que ello quiera decir.

Post scriptum. 1.- Corregidos los supuestos errores de la FAO ¿en qué quedó el estado del hambre y la desnutrición en Colombia? ¿Y cuáles eran esos errores? 2.- El presidente Duque no solo pone en tela de juicio todos los fallos judiciales que no le gustan, sino que cuestiona las decisiones del Banco de la República, llena de alfiles del gobierno, pero que hasta ahora mantienen la independencia que impone la Constitución. 3.- Salud y larga vida a la nueva revista Cambio, otro oasis en medio de tanta aridez informativa crítica.