Palabras Inútiles

Santander aún no recibe los 304 ventiladores prometidos por el gobierno nacional, o están llegando con milimétrico gotero, mientras tenemos a nuestros hospitales al borde del colapso, es decir, que la gente, nosotros, comenzaremos a morir en casa, amenazando a toda la familia, o como ha pasado en Ecuador y Bolivia, en la calle, esperando a algún caritativo paseante de cadáveres -como en el célebre cuento del chino Liau Yiwu- encuentre algún lugar de sepultura. Los bravos santandereanos no han sido capaces de hallar una fórmula “decente” para exigirlos -incluso el verbo les parece muy fuerte-, y si los reclamos no son contundentes y fuertes, que a la burocracia de la casa de “Nari” les parecen gritos histéricos de la alcaldesa -porque provienen de la alcaldesa, la cosa no va a funcionar. La alcaldesa tiene un arma muy fuerte e irrebatible, pues Bogotá es Bogotá, y eso le ha permitido exigir y obligar al gobierno a cumplir. Y ha dejar muy claro, que ella, por encima de la sobrepolitización de la peste, es la única funcionaria que no está dispuesta a la obediencia sumisa del unanimismo reclamado por el joven Duque.

Y dejemos cuento ridículo de Petro de la “desobediencia civil”, pues esa es otra historia, y esta acción popular legítima no se puede desgastar en pretensiones personalistas. Digo legítima, en sentido weberiano y no de los leguleyos. Los teóricos políticos consideran que, para la estructuración de una acción de desobediencia civil, se requiere, al menos, uno de tres elementos: una ley injusta, una ley ilegítima o una ley inválida. Tendríamos innumerables situaciones para la desobediencia civil en Colombia. Y por supuesto una sólida conciencia social y política muy difícil de conseguir. Por ejemplo, frente a los días sin IVA, la respuesta ha debido ser una negativa total, un boicot, a las compras como protesta a una maniobra que solo favorecía a los grandes comerciantes; dañó las cuarentenas y fue responsable del disparo de contagios y muertes. Ni una disculpa: aplazar el tercer día, pues el negocio no pintaba bien.