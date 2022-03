El balance de fuerzas en el nuevo Congreso presagia excelentes debates y un buen contrapeso a las pretensiones hegemónicas que pueda tener el nuevo presidente. Decir que es el fin de las mermeladas es muy arriesgado, pero es un punto estratégico en el que son deseables fuertes cambios. También quedó claro - ¿sí quedó? - que la posición dominante y arrogante del CD llegó a su fin y se tendrá que barajar de otra manera. Cualquiera que sea el presidente, la nefasta gestión de Duque llega a su fin. y el juego tendrá muchas variaciones; o al menos eso se espera. El balance de la jornada también nos muestra que la polarización es la reina, y que estamos lejos de entender y gestionar un “centro” racional y equilibrado. Por supuesto, la polarización no tiene por qué ser violenta, pese a que somos campeones en serlo.

Esta vez no podemos mirar ballenas ni ranas ni ensayar más votos en blanco o escondernos en la abstención, la indiferencia o el terror de la mentira política o las infamias o los infundios sin fundamento. La campaña presidencial promete ser muy áspera, sobre todo cuando uno de los lemas de los futuros nostálgicos del poder es “hay que parar a Petro como sea”; porque está imparable, y hasta puede ganar en la primera vuelta. ¿Todo vale? Imposible.

Post scriptum. DiceThomas Piketty que “es hora de imaginar un nuevo tipo de medidas que se centren en los multimillonarios que han prosperado gracias a Putin. Para ello sería necesario crear un registro financiero internacional, que no agradará a las fortunas occidentales.” El mundo gris y opaco de los paraísos fiscales es como el Infierno de Dante: ahí están todos. El modelo hipercapitalista neoliberal no hace distinciones de “derecha” o “izquierda”, o entre liberales o autócratas. Muchos han descrito esos paraísos/infiernos, como Gabriel Zucman, en “La riqueza escondida de las naciones”. Las sanciones siempre las pagan los pueblos o los menos ricos. ¿Para cuándo un registro financiero internacional que elimine los paraísos? Suiza ya no parece tan neutral.