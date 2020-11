Si algo produce esta tierra es candidatos a la presidencia de la República. El aburrimiento con el joven Duque es tan abrumador, que a dos años de distancia de la próxima elección tenemos baraja aumentada. Sin duda algunos tienen pasta de estadistas, y la mayoría, si acaso, jugarán a bufones. El CD tiene necesidad absoluta de agitar hasta el paroxismo el cotarro, y el exmesías se atreve a sugerir a su hijito Tomás. Pobrecito, debería leerse muy en serio “Carta al padre”, a ver si puede sacudirse un poco la sumisión patriarcal, por supuesto si se lo permiten, o si tiene la audacia de leerla en secreto, como en los tiempos antiguos tocaba a los jóvenes leer la literatura erótica, o la pornográfica, que no es los mismo. El esmirriado Franz comienza por decir de su omnipotente padre que: “Tu opinión era correcta, cualquiera otra era absurda, excéntrica, alocada, anormal. Tu confianza en ti mismo era tan grande, que ni siquiera necesitabas ser consecuente y, aun así, no dejabas de tener razón. [....] Te volviste para mí tan enigmático, como lo son todos los tiranos, cuyo derecho se basa en su persona y no en el pensamiento.” Pero Tomás no es Franz, y no podemos esperar a que le escriba siquiera un burocrático memorando: le queda la obediencia ciega, puesto que él no es ningún “Santos”, si no, tal vez, un principito heredero, en este país que ya parece una monarquía. ¡Hay que salvar a Tomasito!

Bufonada o no, no parece haber caído bien la aparición del delfín en el propio seno del CD. Bufonada o no, es una jugadita de bastante mal gusto para todo el mundillo político y una falta de respeto a la sociedad civil colombiana. ¿Es lo que nos merecemos, o es el simple juego del síndrome del ancla, para después imponer a cualquier bestia de candidato, puesto que sería mejor?

Post scriptum. A 75 años de los juicios de Nüremberg ¿no habrá vacantes para algunos gobernantes que han fomentado hasta el crimen la expansión de la covid-19?