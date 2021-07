Palabras Inútiles

El lenguaje binario es catastrófico en política, pues conduce de inmediato al “nosotros” y los “otros”, a la xenofobia, a la lgbtifobia, a la intolerancia, a la violencia. Muchas ideologías políticas están construidas en el binarismo, pues no entienden vivir en tercera dimensión en la vida cotidiana, y sí que menos extender la imaginación hacia otras dimensiones, como hacen los matemáticos y los físicos. Les bastan dos dimensiones, tal vez como las hormigas o las lombrices, o hasta una sola; y todo lo que no quepa ahí, pues no existe, o si existe debe ser destruido. Así que montarse un “continuum -como dicen los sociólogos- que va de la “izquierda” a la “derecha”, pasando por un “centro”, que imaginan inútil, o suponen o lo quieren neutro, es ya la tapa de la intolerancia. Sería un centro despreciable, tibio, cobarde o ignorante. Ya es hora de abandonar esa cómoda linealidad política, y pensar mejor el centro como una postura crítica antes de tomar cualquier decisión, o al hacer un análisis político. Centro no es neutralidad ni santidad. No existe la neutralidad neutral, por encima del Bien y del Mal. Max Weber lo dejó claro, y así lo entendieron y aceptaron las modernas ciencias sociales. El trabajo del científico social está dentro de la neutralidad valorativa, en el juicio u objetividad valorativos, con lo cual se dio un golpe de gracia al hecho social como cosa objetiva, eterna e inmutable, y sus supuestas “verdades objetivas”. Ninguna ciencia lo acepta hoy día.

La neutralidad valorativa es útil para entender los entresijos de los supuestos atentados recientes o la protesta social; para no tragar entero. O para comprender la función de la Comisión de la Verdad, un lugar idóneo para el perdón; como eran las antiguas iglesias cristianas, y como tales eran sitios de transgresión de los límites, como exige construir o fundamentar la verdad o las verdades. A esos espacios concurrían los más grandes magnates romanos convertidos, a reconocer sus culpas y compensar a los pobres. Se necesitaba valentía y grandeza de espíritu.