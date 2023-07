La democracia es algo que damos por sentado mientras no haya crisis internas, que son fáciles de resolver, pero el asunto se torna grave si las variables externas la afectan muchas veces sin remedio. Es lo que pasa en estos momentos y es muy notable, más en Europa que en América Latina. Estados Unidos da muestras muy preocupantes, no solo por las posiciones cada vez más ultras del partido Republicano — con precandidatos que son más trumpistas que Trump—, sino por la postura cada vez más retardataria y regresiva de la Corte la Corte Suprema, con las mujeres, los estudiantes y los migrantes: una feroz persecución en toda regla. No es nada excepcional en la historia estadunidense: ha sido un país de grandes ilusiones, pero también de permanentes persecuciones y represiones, como ha sido el caso del genocidio de los nativos, la discriminación racial y de género, luchas que aún hoy están lejos de superarse, y por lo que vemos, se agravan.

En Europa tenemos un fantasma autoritario — muchas veces fascista y hasta nazista, en la propia Alemania. — que recorre todo el continente. Hay muchos países en donde ha habido un déficit de democracia, y no toda la culpa la tienen “los otros”. España presenta una situación de clara regresión y una derecha y ultraderecha que antes de las elecciones ya se reparte los cargos , y dan por sentado que ganarán las elecciones generales. Nadie podía imaginar que el líder de PP pactara con tanto descaro con la ultraderecha de VOX, el más fiel heredero de la dictadura franquista, y que propone las regresiones más vergonzosas, como eliminar el concepto de violencia de género, regresar en mucha materias educativas, en materia laboral y muchas otras conquistas de las clases trabajadoras. Es increíble, que frente a los grandes crímenes del franquismo, el PP haga esos pactos sin vergüenza alguna, con tal de sacar del poder al PSOE. Así funciona la memoria en todas partes.

Post scriptum. Para evitar una guerra civil —dice Putin — manda a sus horribles mercenarios Wagner de veraneo a Bielorrusia, a otros les da cobijo en el propio ejercito ruso, y a los demás que se desarmen y hagan lo que quieran. La “paz total” de Putin.

