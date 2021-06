Sin duda algo va muy mal y huele peor. Porque lo grave está por venir; al gobierno le piden reformas -mejor le exigen y le arrancan reformas-, y ahora descubrió, que claro, por supuesto, reformemos todo; la Policía, las Fuerzas Armadas, el Código General Disciplinario, con reformas tan trascendentales como cambiar de verde a azul o cambiar el nombre a algunas dependencias. Con eso quedamos a lo mejor igual. Palabras mayores son la generosa y bondadosa herencia del exprocurador Alejandro Ordóñez, potenciada con la propia reforma que propone la actual procuradora, la señora Cabello; impunidad total más nuevos instrumentos de persecución a los críticos. No me digan que todo eso no es más que puro uribechavismo, populismo autoritario, último recurso de lo que el filósofo italiano Franco Berardi llama el “fascismo de la impotencia”. Suficientes motivos como para devolver el cronómetro a cero, al 28 de abril, todo ello muy bien adobado con la manipulación mediática.

Es muy preocupante hacia dónde va el país, con un gobierno fallido que no atina a nada, y son los “privados” los que le tienen que marcar la línea para no precipitarnos a la sima pantanosa; y no lo hacen de buenazos -así se trate de “gente de bien”- sino porque estamos llegando al punto de “sálvese quien pueda”. ¿Se van para Perú? Habrá qué ver, pues el maestro Castillo no es Chávez ni Ortega ni Evo. Supongo que será el nuevo e inesperado demonio con el que no contábamos, ni siquiera Petro. Muchos dijeron -entre ellos Vargas Llosa- que los peruanos tenían que escoger entre lo malísimo y lo pésimo. A pesar de que Castillo no lleva a cuestas la herencia fujimorista ni los propios delitos de la señora Keiko. Ella, como nuestro exmesías, no tienen más tabla de salvación que estar en el centro del poder por siempre.

Post scriptum. Ortega, ha superado con creces a su enemigo, el tirano Somoza, “Tachito” y su saga. Todo opositor es delincuente. Qué más da un nuevo periodo presidencial, elegido con su “democracia”. Hasta Putin debe sonrojarse.