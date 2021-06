Las calificadoras de riesgos, organismos que ostentan un desmesurado poder soberano como representantes del corporativismo financiero, tienen la capacidad de destruir y someter a grandes sectores económicos o a países enteros, como el caso de Grecia y Argentina. No tienen alma, ni corazón, ni hígado. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos lo llama “fascismo social” que no tiene que ver con el viejo fascismo de Mussolini, ni es en sí mismo un régimen político sino social, no es una economía de mercado sino una sociedad de mercado, funcional con las democracias formales, puesto que es el mejor modo de explotarlas, es fascismo financiero, “economía de casino”, dice de Sousa Santos; y en su operación juegan papel crucial las agencias calificadores de riesgos, que con sus criterios pueden llevar a un país a la defenestración. ¿A eso nos quería llevar la derrumbada reforma tributaria de Carrasquilla? Eso demuestra quién manda en el mundo actual, y por qué la indignación y la rabia se han vuelto tan universales, y por qué los jóvenes están en el centro de la radicalización. Pese a la deliberada dilatación gubernamental para hallar soluciones, no hay duda de que el país tendrá que reformar muchas estructuras e instituciones, antes de que el populismo autoritario, a quien no le sirve ni la conmoción interior nos lleve por la vía de Birmania.

Ninguna calificadora de riesgos nos va a decir que la desmesurada concentración de la riqueza hace imposible la democracia real, y ponga malas calificaciones a las naciones donde ello ocurre. Forbes nos revela que la pandemia ha aumentado en 40 % el número de milmillonarios en América Latina, y ahora 107 magnates poseen más de 480 mil millones de dólares, la mayoría en México y Brasil, y hacen de la región (más el Caribe) la más desigual del mundo. En dos años la Cepal dice que la región ha aumentado la pobreza extrema de 24 % al 27,6 %, y la espiral no se cerrará, si el fascismo financiero sigue con el uso intensivo de capital y no de trabajo.