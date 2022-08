El discurso de posesión del presidente Petro sin duda se convertirá en piedra de toque no solo de su gobierno, sino de la política a largo plazo en este país, un punto de quiebre que alimentará a todos sus detractores, para que le vaya mal, aun a costa de sacrificar más a enormes sectores de la población colombiana; y no solo a los “nadies”. Y también iluminará a críticos, que tienen vía libre para hacerlo (como los detractores), con todas las garantías del Estado Social de Derecho, como corresponde. Son abrumadores los compromisos de gobierno del novel presidente, y ojalá sea cierto que habrá un antes y un después en la historia política d este país; que la “segunda oportunidad sobre la tierra” nos libere de la soledad fatalista con la que cierra GGM su obra genial de la historia de la familia Buendía, de Macondo y del mundo, siempre condenados a padecer la exclusión de la Historia -así, con mayúscula-.

En su discurso, Petro nos lleva al centro de las grandes problemáticas mundiales, de las que nadie puede aislarse, como es el camino cierto y pronto de la extinción del “homo sapiens”, por el calentamiento global, la existencia de la más grande riqueza montada sobre la más extrema pobreza, y el cáncer más dañino, que es la corrupción. Sin duda, sin producción de riqueza es imposible solucionar los problemas humanos, pero como dice un proverbio popular “Harto hay, pero está mal repartido”. Se requieren soluciones estructurales mundiales, que pueden asustar, pues implican un rediseño -ese sí inteligente- de toda la economía. No sé cuánto pueda cumplir el presidente Petro, pero en su lucha contra la desigualdad extrema no puede fracasar, ni en el gran combate a la corrupción, que incluso ha prometido dejarla por fuera de la “Paz total”. Petro tiene el enorme desafío de derrotar un principio que subyace a la política desde su invención: que es el arte de prometer lo que no puede cumplirse. Sin embargo, no hay soluciones por fuera de la política, y suena a optimismo trágico.

