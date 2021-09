No hay nada nuevo en la campaña que se avecina, excepto confirmar que la política es el arte de prometer lo que no va a cumplirse. Pues aquí no pasa como, por ejemplo, en Alemania, que tiene que resolver sus propios problemas y los de la Unión Europea, con toda la capacidad de la “realpolitik”, so pena de irse al abismo, con más de medio mundo, sin que haya ninguna “América”, primera o última que pueda salvarlos. Podemos acogernos al optimismo trágico con la ilusión del declive definitivo del “presidente eterno”, y la derecha decente pueda definir un candidato presentable. Lo que insiste en llamarse izquierda tiene también oportunidad para derrotar el maleficio, no a Petro, que podría pasar por verdadero candidato del exmesías. No es seguro, ya se sabe, que Petro solo pueda ganar en la segunda vuelta, y la noria de nuestra buena fortuna, como la del ruletista, pueda funcionar para salir del hediondo pantano que ya nos llega más arriba del cuello. Así que no solo de Petro se trata este juego diabólico.

Mientras, vivimos una miserable y alucinante escalada de corrupción, impunidad y violencias, que encajan muy bien en lo descrito en un poema del siglo IV, en plena decadencia del Imperio romano, con el que he topado en estos días: “Llegó el furor de la guerra y la codicia/ La justicia se marchaba de la Tierra.”. Por eso, la señora Abudinen tendrá el honor de ser defendida por el mismo fiscal defensor y absolvedor “del gran colombiano”, enhorabuena, qué virtuosa buena fortuna tiene usted.

Post scriptum. Dos buenas noticias. Tendremos el regreso de la revista Cambio, de grata recordación, bajo la presidencia de Daniel Coronell, garantía de periodismo investigativo serio, riguroso y sin contemplaciones, que refuerza y vigoriza a otros dos o tres medios digitales independientes. Y también, que nuestro grandísimo escritor Juan Gabriel Vásquez gana el Premio de Novela Vargas Llosa, en la Feria de Guadalajara, la más prestigiosa del mundo hispanohablante, por “Volver la vista atrás”.