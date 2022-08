El padre Francisco de Roux, presiente de la Comisión de la Verdad, sorprendió a propios, extraños, amigos y enemigos del Informe Final, al afirmar que los falsos positivos no fueron una política de Estado. Lo dijo en las consideraciones que los propios comisionados podían consignar en el informa, sin que por ello su contenido y unidad pudieran ser modificados y sí que menos resquebrajarlo. No hubo unanimidad en el equipo de comisionados, acerca de qué es una política de Estado. Es de esperar un fuerte debate académico para lograr luces sobre este problema, central hoy en la ciencia política; pues de hecho existen muchas opciones teóricas para abordarlo, que pueden ir de posiciones estatistas e institucionalistas, a otras más complejas que convierten a sectores sociales en parte muy activa en su formulación. Soy de los que creen que las políticas de Estado -por serlo- conciernen a toda la sociedad, y tiene que ver siempre con objetivos estratégicos de largo plazo. Tampoco que hayan estado siempre escritas y cuyos objetivos sean siempre positivos. Muchas teorías asumen que siempre han de producir resultados beneficiosos para el conjunto de la sociedad, pero está claro, en medio de la opacidad en que suceden muchas acciones de Estado, que eso no es así.

La discusión es larga y compleja, pero existe consenso en que ciertas nociones deben ser superadas, como confundir la política de Estado, con decisiones puntuales y coyunturales, con políticas de gobierno o políticas estatales de corto plazo. La política de Estado trasciende periodos de gobierno. Debe contemplar un fuerte nivel de conjunción entre conflicto, continuidad y consenso; requiere planeación, método, sistematicidad y proyección: análisis global de todos los actores involucrados, víctimas y beneficiarios, públicos y privados. Hay muchos elementos que configurarían una matriz conceptual para determinar si los falsos positivos, pero también la violencia continuada y el terror son una política de Estado expresa o soterrada, y el pilar esencial que nos aporta el Informe Final es, duda, un enorme avance en la construcción de todas las verdades, sin caer en relativismos extremos, al final negacionistas.

