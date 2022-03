Parece que la campaña gastará muchas energías en penetrar la densa capa de la calima política llamada “el centro”, y por supuesto, en negociar con los “incorruptibles”, dentro y fuera de las consultas interpartidistas, con bendición papal o sin ella. Y en medio de ese batiburrillo -bella palabra- tendremos toda clase de debates, serios unos, propagandísticos la mayoría. Petro ha recibido -y recibirá- fuego de todas partes, y ha sido notable el que proviene del mundo progresista, como el de Salomón Kalmanovitz, economista, investigador, exdecano de Economía de la Universidad Nacional y excodirector del Banco de la República, progresista, digo, por encima de toda sospecha, quien ha desplegado una artillería pesada sobre lo que considera verdaderas fatalidades -o malas ideas- para el país, como construir puentes faraónicos donde no se necesitan, cerrar los grifos petrolíferos, meter mano (¿?) al sistema pensional, devaluaciones masivas. Y falta que muchos otros economistas serios como Cecilia López o José Antonio Ocampo o Luis Jorge Garay lo hagan. Y claro, los críticos serios del otro lado. Es un punto clave en el que Petro debe concentrarse con mucha contundencia y espíritu de credibilidad. Si no lo hace, es probable que de todos modos gane la presidencia, pero aquí no hablamos tanto de su triunfo personal sino del país entero, y de evitar una nueva y catastrófica frustración, que tardaría décadas en ser remontada; y eso, no lo merecemos.

No se puede negar que Francia Márquez es un verdadero fenómeno político, pero la coyuntura está para bastante más que eso, con independencia de que sea un hecho electoral coyuntural muy significativo. La señora Márquez tiene, por lo demás, tareas más importantes que una inocua vicepresidencia, y tampoco está buscando puesticos ni figuración burocrática, dijo.

Post scriptum. 1.- ¿Hay alguien conmovido por la falsa y ridícula autoflagelación del “presidente eterno” para justificar su derrota electoral o para conmover a la jueza de imputación de cargos? 2.- Ante los escándalos continuados del Inpec, Duque propone reformarlo. ¡A estrenar uniforme se dijo, y más cursitos de derechos humanos!