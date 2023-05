Después de la grotesca algarabía, a los colombianos nos quedaron claras dos cosas: que el presidente no se sabía la lección sobre la separación de poderes —que aprendía uno antes en la escuela primaria en la clase de “instrucción cívica”; y que el Fiscal tampoco tiene idea de la Urbanidad de Carreño, que también se aprendía en la escuela y en la casa. Pasaba en tiempos antiguos, en donde desear servía de algo. Eminentes juristas explican al presidente la lección, y dijo que la acataría. El Fiscal, por su parte, dejo ver el lado más oscuro de su talante, e hizo gala de que más que Fiscal, es un político de oposición en activo, y para ello utiliza el más guarro y estridente de los lenguajes, insulta al presidente, exhibe su prepotencia infinita y errática. Dijo que no tenía superiores jerárquicos ni rabo de paja como el presidente. No tener superiores constitucionales jerárquicos no significa que está por encima del decoro y el respeto en su trato con el Jefe del Estado, ni con la ética de la responsabilidad pública, de la que habla Max Weber, ni que entonces no rinde cuentas a nadie. Está más equivocado que el presidente. Además, se expone a misiles tan pesados como el disparado por el presidente de la Cámara de Representantes: no tiene superiores jerárquicos, pero sí jefes superiores, y le menciona varios y obvios.

Dice el Fiscal que no tiene rabo de paja, pero ahí están las denuncias publicadas por el periodismo serio e independiente, como las columnas de Cecilia Orozco, Daniell Coronell o Guillén. No solo tiene rabo de paja, sino que intenta apagar el incendio con gasolina, o taparlo con sus supuestas dignas pataletas. Como el mismo dice, “No nos crean tan pendejos”.

Post scriptum. De lo grotesco pasamos a la perplejidad con la victoria contundente de la derecha y ultraderecha en Chile para redactar una nueva constitución. ¿Tendrán los chilenos un Pinochet redivivo? La desmesura y el maximalismo llevaron al fracaso a la comisión redactora anterior. ¿Deja eso reflexiones a los afanes y urgencias inmediatistas del presidente Petro?

eruedas41@gmail.com