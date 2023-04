La política —nos dicen— es el arte de prometer lo que no puede cumplirse, menos bajo los cánones del populismo, y así los hemos visto en las últimas décadas en el mundo entero. No hay que exagerar. Ahora el presidente Petro viene a percatarse de que reparar alas víctimas de la guerra no vale 3,5 billones de pesos, como aseguraban unos extraños cálculos, sino cien veces más, es decir, es impagable, si todo se reduce al uso de medios materiales, como la chequera. Por supuesto que muchos billones se necesitan, y solo para resarcir a las víctimas de la ultimas décadas, puesto que las de la llamada Violencia de los años 50 han quedado sepultadas y olvidadas. Y claro, víctimas de las violencias tenemos desde el arribo de Cristóbal Colón y su empresa comercial imperialista, realizada a punta de espada y Biblia. Ningún país ha podido reparar a las víctimas solo con medios materiales. Toca usar también medios simbólicos e inmateriales, y ante todo políticos que garanticen la no repetición, y la seguridad de conseguir una vida digna tanto para las víctimas directas como para le país en general. La Alemania nazi no pudo reparar a nadie, porque perdió la guerra y porque el daño fue inconmensurable para los actores de la guerra, y fue la potencia derrotada la que hubo de ser reconstruida por los ganadores —excepto la URSS— con el Plan Marshall.

Pero nosotros no tendremos ningún Plan Marshall salvador, a menos que se crea en la varita mágica del Banco de la República, que contrate una emisión amazónica de billetes, que nos ponga a la altura de Argentina o Venezuela, con una superinflación que nos llevaría a la ruina, y las víctimas “reparadas” terminen más victimizadas. La política es también el arte de la imaginación para diseñar acciones realistas que puedan cumplirse. ¿Y de verdad la política es un arte, o solo un mito racional inventado por Aristóteles? Puede ser, pero no tenemos otro camino práctico. Además, todo depende que qué entendamos por política, y qué medios y fines se adopten.

