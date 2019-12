Preguntado un alto directivo del Banco Mundial por las protestas generalizadas en tantas y tan distintas partes del mundo, fue contundente: “Tras las protestas en América Latina no solo hay desigualdad: sino personas excluidas del futuro”. La desigualdad es solo un factor entre muchos; y remató que medidas como el coeficiente de Gini y el crecimiento del PIB, son insuficientes para explicar por sí mismos la realidad mundial o nacional. Se imponen análisis contextuales de alto valor de conocimiento, como el Índice de Desarrollo Humano, y no vulgares fórmulas ideológicas, exculpatorias de la responsabilidad política, incluidas teorías conspirativas, impregnadas de mentira, ocultamiento y negacionismo, y en el mejor de los casos, medidas cortoplacistas, para endulzar el oído; simples e inaceptables caramelitos de fin de año.

Nos muestran funcionarios públicos y privados alegres estadísticas para tratar de desvirtuar las protestas, como una tasa de crecimiento de más de 3,3 %, pero que destruye empleo: o un Gini que mejora en algunas centésimas, que no disminuye la desigualdad real, que incluye la monetaria, social, política o cultural. Chile mostraba indicadores –no sé si envidiables– que no presagiaban las protestas; ocupaba el décimo lugar en el Gini latinoamericano o el segundo mayor PIB percápita de la región. ¿Y qué? La desigualdad y no futuro pesaron más. La Cepal dice que en Chile el 1 % más rico se queda con 26,5 % de la riqueza.

El consuelo de tontos es ver que el coeficiente Gini también muestra cómo países más desiguales del mundo a Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, Japón e Italia; puesto que la distribución de la riqueza mundial exhibe la misma forma y estructura en todo el mundo actual. Así lo muestran todos los estudios de organismos multilaterales o investigaciones como la de Thomas Piketty; no se trata de confabulaciones del Foro de São Paulo, de La Habana o Moscú. El Banco Mundial dice, por ejemplo, que Colombia está en el “selecto” grupo de los más desiguales del mundo, en buena compañía de Sudáfrica, Haití, Honduras y Brasil.

¿Entonces qué, sumisión?