Palabras inútiles

Dice el caricaturista “Mico” -El Espectador- que el programa de gobierno de “Fico” es detener a Petro. Pareciera cierto, aunque lo claro es que no expresa ni una sola idea para conseguirlo. No tiene discurso, el que necesita toda campaña -porque algo toca decir, así sea banal- lo ha asumido el presidente Duque en persona- pese a la prohibición constitucional- , y en general, buena parte de su equipo de (des)gobierno. Es vana pretensión, pues si algo ha catapultado al Pacto Histórico ha sido el estrepitoso fracaso de Duque. ¿Qué es lo que va a cambiar Gutiérrez? Y si seguimos la línea del tiempo de su vida pública, lo hemos visto siempre vinculado a lo más obtuso y retardatario del statu quo; y en particular al ideario del expresidente eterno, caso en el que “eso” pueda llamarse ideario, que por lo demás ha ido en pesado declive, sin que por ello desaparezca. Y ocurre una situación muy paradójica: por un lado, la postura vergonzosa de Gutiérrez y muchos supuestos renunciantes al CD, que ahora niegan o minimizan su relación visceral con su “jefe natural”, o la quieren disimular. Toda una actitud vergonzante y de falta de respeto humano; bastante común en épocas electorales. Con ello aspiran a la manipulación del optimismo y sobre todo a la inefable ingenuidad. Pero también es una actitud de cinismo e hipocresía; siempre habrá miles o millones que lo crean. Es una poderosísima trampa que ha funcionado innumerables veces. Conclusión, Gutiérrez es otra vez “el que dijo Uribe”, disfrazado del que “no dijo Uribe” -dado su desprestigio- , que es otro modo de decirlo; es el juego de simular/disimular, que está en la base de la mentira política.

Lo gravísimo de todo este asunto, es encontrarnos en un laberinto sin salida, en donde el optimismo trágico nos proporciona poca esperanza de que alguien diferente a Petro o Gutiérrez pueda imponerse. Pero existe si un candidato como Fajardo puede llegar a la segunda vuelta. En política todo puede pasar, para mejorar o empeorar. ¿Podemos empeorar aún más?