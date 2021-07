El estallido social en Cuba vuelve a calentar el debate mundial acerca de qué es democracia y qué es dictadura. Y por supuesto el revisionismo histórico salta al primer plano, hasta llegar al negacionismo. Dirigentes de Podemos -partido de izquierda de España- no tienen empacho alguno para decir que en Cuba reina la democracia; o por lo menos, que no hay dictadura. Del otro lado consideran que Franco no dio un golpe de Estado, y que todo fue culpa de quienes perdieron la guerra. No es raro, entonces, que en Colombia sostenga el gobierno que las muertes, violaciones, desapariciones son responsabilidad de los organizadores de la protesta o de los llamados “primera línea”. Esta lógica la podemos extender para justificar, por ejemplo, a los “falsos positivos”

Oscilamos, entonces, entre democracia y dictadura. ¿Cuánto tenemos de lo uno o de lo otro? Ya desde Carl Schmitt sabemos que dentro de cualquier Estado coexisten ambas posiciones, pero solemos negar que nos movamos en el terreno de la dictadura más de lo que creemos. Hay una especie de “romanticismo mortecino” -dice el escritor nicaragüense Sergio Ramírez- a propósito del socialismo del siglo XXI, pero el mal olor cunde por todas partes, en detrimento de la democracia, a la que se declara en estado de postración y de ocaso. Sin duda estamos en una larga era de crisis de democracia, crisis recurrentes, que no se han salvado sino con enormes conflictos, que han amenazado incluso la sobrevivencia del Planeta. Ahora debemos agregar algo más letal que las armas nucleares -de las que ya aprendimos que no las podemos usar-, ahora tenemos la gran amenaza del cambio climático y las nuevas epidemias. No tenemos sino la Política -con mayúscula- para resolver este apocalíptico problema. ¿Con democracia, con dictadura, con negacionismo, con capitalismo, con comunismo? China ha demostrado que no hay incompatibilidad entre la “dictadura del proletariado” y el más despiadado capitalismo salvaje. Por lo pronto nos toca lidiar con la peste y la política actuales. Lo de “Patria y Vida” es algo más que un problema cubano.