Más allá de la supuesta indignación diplomática del presidente de la República -que no se le vio en la metida de pata del Mindefensa en Israel-, del director general de la policía, y de algunos otros diplomáticos que se sintieron muy ofendidos, el pobre coronel director de la escuela de policía donde parece que se celebraba una “sesión solemne”, parodiando al régimen nazi, pues fue destituido y vilipendiado, por su, sin duda horrible representación de valores y figuras del hitlerismo. La diplomacia, recordemos la genial definición de Ambrose Bierce (Diccionario del Diablo), es “el patriótico arte de mentir acerca del país natal”. Todos entendemos que es un exabrupto inaceptable lo ocurrido, pero el país debería exigir explicaciones más profundas, comenzando por las que pueda dar el destituido coronel. Un montaje de esa naturaleza no aparece de la noche a la mañana, y es sin duda un reflejo del ambiente y el entorno académico que flota en la atmósfera de una escuela como esa. ¿De cuando acá tanta inocencia? Si no se hace público -como decía el marqués de Sade-, pues no había habido ningún escándalo, como pasó con el “affaire” de Centros Poblados. Y el problema de los escándalos se soluciona con más escándalos. Es un problema de nunca acabar, más en el país de la desfachatez desbordada e impúdica.

No sé si serán un secreto de Estado las doctrinas y teorías que componen los currículums militares y policiales básicos, y aguanten un escrutinio, no digo público, pero sí de críticos serios e informados. Que se estudie Hitler, Mussolini o Stalin, Napoleón, Sun Tzu o Clausewitz, es apenas elemental; es como estudiar aritmética o geometría euclidiana; y es lícito que, para clausurar un curso escolar, el “profe” decida ensamblar un sainete de la Grecia de Los Siete Sabios, faltaría ver con que intenciones y pretensiones; si de montarse un Silicon Valley en Colombia, como quiere el Presidente, debilitando el Minciencias o la calidad de la educación pública, o desacreditar a la ciencia por inútil, o para que nos aparezca un Sócrates.